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        Vali Dağlı, Boğazkale'de incelemelerde bulundu

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Boğazkale ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:07
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        Vali Dağlı, Boğazkale'de incelemelerde bulundu
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Boğazkale ilçesini ziyaret etti.

        Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Dağlı, daha sonra Boğazkale Belediyesi, Boğazkale Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        İlçedeki kamu kurumlarının temsilcileriyle Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Dağlı, toplantıda kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

        Ardından 4-6 yaş Kur’an Kursu ve Camii Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Dağlı, burada öğrencilerle sohbet etti.

        Dağlı, daha sonra 1995'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Komando Er İsa Höçük'ün Yekbas köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Ziyarette şehitlerin ruhu için dua edildi.

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