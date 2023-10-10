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        Laçin Kaymakamı Şimşek görevine başladı

        Laçin Kaymakamlığına atanan Yağmur Şimşek, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:04
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        Laçin Kaymakamı Şimşek görevine başladı
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        Laçin Kaymakamlığına atanan Yağmur Şimşek, görevine başladı.

        İçişleri Bakanlığınca Laçin Kaymakamlığına atanan 27 yaşındaki Şimşek'in ilçedeki mesaisi başladı.

        2022 yılında kazandığı kaymakamlık sınavının ardından Muğla'da stajını tamamlayan Şimşek, Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerinde mülkiye müfettişi refakatinde bulundu.

        6 Şubat'taki depremin ardından Kahramanmaraş'ta koordinatör kaymakam olarak görev yapan Şimşek, son olarak Çorum'un Laçin ilçesine kaymakam olarak atandı.

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