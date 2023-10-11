Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte kamu kurumlarınca 206 projenin yapımının devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte kamu kurumlarınca 206 projenin yapımının devam ettiğini bildirdi.

        Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kamu kurumlarının Çorum'da toplam 24 milyar 75 milyon lira bütçeli 422 projesinin bulunduğunu söyledi.

        Projeler için 2023 yılında tahsis edilen 3 milyar 462 milyon liranın 1 milyar 499 milyon lirasının harcandığını aktaran Dağlı, "422 projenin 132'si, yani yüzde 31'i tamamlandı. 206 projemiz halen devam ediyor. 28 projemiz ihale yapılmak üzere. 56 projeye de başlanmadığını görüyoruz." dedi.

        Toplantıda çeşitli kamu kuruluşlarının yöneticileri, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

        Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ilçelerden kaymakam ve belediye başkanları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan'dan huzurevine ziyaret
        Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan'dan huzurevine ziyaret
        Çorum'da hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor tutuklandı
        Çorum'da hastasından ameliyat parası aldığı iddia edilen doktor tutuklandı
        Otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiye gözaltı
        Otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiye gözaltı
        Çorum'da polise direnen 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da polise direnen 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu
        Çorum'da yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu
        Hattuşa'daki Yerkapı Tüneli'nde bulunan hiyeroglifler yapının ustası hakkın...
        Hattuşa'daki Yerkapı Tüneli'nde bulunan hiyeroglifler yapının ustası hakkın...