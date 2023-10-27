Dodurga'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Cumhuriyet Yürüyüşü" kapsamında Kaymakamlık önünde toplanan vatandaşlar, Dodurga Şehitliği'ne yürüdü.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile vatandaşlar, burada şehitler için dua etti.