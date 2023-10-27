Çorum'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Sergisi" açıldı

Çorum'da, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Sergisi" açıldı.

Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde, Nahçıvan Ressamlar Birliğince organize edilen sergide, birliğe üye ressamların 100 çalışması yer aldı.

Sergide, 29 Eylül'de yaşamını yitiren Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın fotoğrafına da yer verildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Sanat Galerisi'ndeki serginin açılış töreninde, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Fuzuli kenti ile kardeş belediye protokolü imzalayarak, iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirdiklerini belirten Aşgın, Cumhuriyet'in 100. yılında Çorum'da açılan serginin de iki ülke arasındaki güçlü bağların bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Nahçıvan Ressamlar Birliği Başkanı Ulviyye Hamzayeva da sergide birlik üyesi 72 ressamın eserlerinin yer aldığını dile getirdi.

Türklerin kendi aralarındaki bağların daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan Hamzayeva, "Azerbaycan'ın hak savaşında, 44 günlük vatan muharebesinde bize ilk olarak Türkiye destek verdi. Azerbaycan'da Türkiye'yi, Türkiye'de Azerbaycan'ı bugünkü kadar çok seven daha önce hiç olmadı. Dostluğumuz, kardeşliğimiz ebedi olarak devam etsin." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, sergiyi gezerek resimleri inceledi.

Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.