Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Sergisi" açıldı

        Çorum'da, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Resim Sergisi" açıldı.

        Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde, Nahçıvan Ressamlar Birliğince organize edilen sergide, birliğe üye ressamların 100 çalışması yer aldı.

        Sergide, 29 Eylül'de yaşamını yitiren Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın fotoğrafına da yer verildi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Sanat Galerisi'ndeki serginin açılış töreninde, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

        Azerbaycan'ın Fuzuli kenti ile kardeş belediye protokolü imzalayarak, iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirdiklerini belirten Aşgın, Cumhuriyet'in 100. yılında Çorum'da açılan serginin de iki ülke arasındaki güçlü bağların bir göstergesi olduğunu kaydetti.

        Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Nahçıvan Ressamlar Birliği Başkanı Ulviyye Hamzayeva da sergide birlik üyesi 72 ressamın eserlerinin yer aldığını dile getirdi.

        Türklerin kendi aralarındaki bağların daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan Hamzayeva, "Azerbaycan'ın hak savaşında, 44 günlük vatan muharebesinde bize ilk olarak Türkiye destek verdi. Azerbaycan'da Türkiye'yi, Türkiye'de Azerbaycan'ı bugünkü kadar çok seven daha önce hiç olmadı. Dostluğumuz, kardeşliğimiz ebedi olarak devam etsin." dedi.

        Konuşmaların ardından davetliler, sergiyi gezerek resimleri inceledi.

        Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Hurdalıkta çıkan yangın, kontrol altına alındı
        Hurdalıkta çıkan yangın, kontrol altına alındı
        Oğuzlar Belediyesi esnafa Türk bayrağı dağıttı
        Oğuzlar Belediyesi esnafa Türk bayrağı dağıttı
        Çorum'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Çorum'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Dodurga'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
        Dodurga'da Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
        Çorum Belediye Başkanı Aşkın, Starbucks şubesini protesto eden gençleri ağı...
        Çorum Belediye Başkanı Aşkın, Starbucks şubesini protesto eden gençleri ağı...
        Çorum'da öğrenciler "100. yıl sonsuza kadar" yazılı koreografi oluşturdu
        Çorum'da öğrenciler "100. yıl sonsuza kadar" yazılı koreografi oluşturdu