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        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:41
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        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kargı Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Taha Soydaş ve Belediye Başkanı Zeki Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

        Törene Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Osmancık

        Osmancık'ta Beyazıt Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden geçerek Osmancık Kaymakamlığı önüne kadar bando eşliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Burada düzenlenen törende Kaymakam Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de katıldı.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakam Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

        Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ekmekçi, CHP İlçe Başkanı Talip Karadeniz, MHP İlçe Başkanı Oğuz Hantal da katıldı.

        - Bayat

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. ​​​​​​

        - Laçin

        Laçin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Vekili Yağmur Şimşek ve Belediye Başkanı İdris Görükmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Törene Laçin Emniyet Amiri Hamdi Gevrek, Jandarma Komutanı Teğmen Erdinç Karakülah, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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