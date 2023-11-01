Çorum'da iş makinesi taşıyan tır devrildi, 2 kişi öldü
Çorum'un Kargı ilçesinde iş makinesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Kargı ilçesinde iş makinesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Rüstem Özdemir yönetimindeki İl Özel İdaresine ait iş makinesi taşıyan tır, Peliközü köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ile tırda bulunan Yücel Sakallı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.