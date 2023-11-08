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        Çorum'da çıkan yangında 7 dekar meyve bahçesi zarar gördü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 7 dekar meyve bahçesinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:29
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        Çorum'da çıkan yangında 7 dekar meyve bahçesi zarar gördü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 7 dekar meyve bahçesinde zarar oluştu.

        Kurbağalık mevkisinde Ahmet Karakayaka'ya ait meyve bahçesinden duman yükseldiği ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Karayaka'nın yanı sıra Muharrem Öz, Mustafa Bayram, Ali Çetinkaya ve Atıf Çatar'a ait yaklaşık 7 dekar meyve bahçesi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

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