Kargı'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Çorum'un Kargı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Çukuraluç köyündeki ağaçlandırma alanında öğrencilerle fidan dikti.

Kargı Orman İşletme Müdürü Mehmet Eren Kargı, törende yaptığı konuşmada, ormanların geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakılacak emanet olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Kargı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak değerlendiriyoruz. Bugün burada fidanlarımızın Türkiye’nin 100. yılında 'Geleceğe nefes Cumhuriyet'e nefes' olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.