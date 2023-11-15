Alaca'da park halindeki otomobil yandı

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki araç yandı,

Denizhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde K.Ö'ye ait park halindeki 19 LN 998 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Araçta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.