Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bekçilerden kaçan zanlıların ofisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bekçilerden kaçan zanlıların ofisinde uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da polis kovalamacasıyla yakalanan kişilere ait araç ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece bekçileri, durumlarından şüphelendiği bir grubun kimlik kontrolünü yapmak istedi.

        Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan B.M.(22), Y.Ç.(44), S.Ç.(19), E.S.(15), A.B.(28), S.D.(24) ve A.D.(28), polis ve bekçilerce kovalamaca sonucu Emniyet Sokak'ta yakalandı. Bir zanlı ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

        Polis merkezine götürülen zanlıların kullandığı iş yeri ve otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu hap, metamfetamin, uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ve bıçak ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fotoğraf çekmek isterken uçuruma yuvarlandı!
        Fotoğraf çekmek isterken uçuruma yuvarlandı!
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Hunter Biden'dan ABD Temsilciler Meclisine: Halka açık olsun
        Hunter Biden'dan ABD Temsilciler Meclisine: Halka açık olsun
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi
        Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi
        Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
        Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da tamamlandı
        Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da tamamlandı
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
        Çorum'da otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire yüzerek kıyıya çıktı
        Çorum'da otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire yüzerek kıyıya çıktı
        SMA hastası İbrahim için 1 milyon 800 bin dolar toplandı
        SMA hastası İbrahim için 1 milyon 800 bin dolar toplandı