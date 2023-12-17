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        Çorum'un Dodurga ilçesinde sis etkili oldu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde Kızılırmak'ın geçtiği vadi sisle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:57
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde sis etkili oldu
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde Kızılırmak'ın geçtiği vadi sisle kaplandı.

        Sis, Kızılırmak'ın geçtiği, ilçenin önemli tarım arazilerinin bulunduğu vadide etkili oldu.

        Vadinin sisle kaplanması ve dağların sislerin arasından yükselmesi güzel görüntüler oluşturdu.

        İlçede etkili olan sis Esentepe Mahallesi Kırklar mevkisinden görüntülendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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