Çorum'un Dodurga ilçesinde sis etkili oldu

Çorum'un Dodurga ilçesinde Kızılırmak'ın geçtiği vadi sisle kaplandı.

Sis, Kızılırmak'ın geçtiği, ilçenin önemli tarım arazilerinin bulunduğu vadide etkili oldu.

Vadinin sisle kaplanması ve dağların sislerin arasından yükselmesi güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede etkili olan sis Esentepe Mahallesi Kırklar mevkisinden görüntülendi.​​​​​​​

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