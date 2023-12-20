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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:50
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.C. idaresindeki 06 PMJ 58 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Karadenizbirlik Kavşağı'nda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan İ.C. ve H.C. sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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