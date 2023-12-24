Çorum'da rüzgarın etkisiyle bir deponun çatısı uçtu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deponun çatısı uçtu, bir araçta hasar oluştu.

Kentte gece saatlerinde kuvvetli rüzgarla sağanak etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokullu köyünde 300 metrekarelik bir deponun çatısı uçtu.

Çatıdan uçan parçaların üzerinde düştüğü otomobilde hasar oluştu.

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