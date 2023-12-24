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        Çorum'da rüzgarın etkisiyle bir deponun çatısı uçtu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deponun çatısı uçtu, bir araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 02:53 Güncelleme: 24.12.2023 - 03:01
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        Çorum'da rüzgarın etkisiyle bir deponun çatısı uçtu
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deponun çatısı uçtu, bir araçta hasar oluştu.

        Kentte gece saatlerinde kuvvetli rüzgarla sağanak etkili oldu.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokullu köyünde 300 metrekarelik bir deponun çatısı uçtu.

        Çatıdan uçan parçaların üzerinde düştüğü otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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