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        Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 08:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:02
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        Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alperen K. (22) idaresindeki 19 AEB 784 plakalı otomobil, Mahmut Lokum Sokak’ta park halindeki araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile beraberindeki Mustafa İ. (16) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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