Osmancık Belediyesinden parke taşlarının sökülmesi iddialarına ilişkin açıklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde sokaklara döşenen parke taşlarının yüklenici firmanın hatasından dolayı tekrar söküldüğü bildirildi.

Osmancık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yüklenici firma tarafından yapılan çalışmanın bir bölümünün belediyenin onayından geçmediği, bu nedenle kabulünün yapılmamasından dolayı parke taşlarının söküldüğü belirtildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için sökülen parke taşlarının yerine belediye ekiplerince hızlı bir şekilde yenisinin yapıldığına dikkati çekelin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizin farklı mahallelerine ihtiyaç duyulan sokakların yapılması için 30 bin metrekare parke taşı ihale edilmiştir. Yüklenici firma belirli metrajlarda hak ediş hazırlayarak faturasını kesmiş ve ödemesini almıştır. Yeşilçatma Mahallemizin bir bölümünde yapılan çalışma onaydan geçmemiş ve kabul yapılmayarak hak ediş dışı tutulmuştur. İlgili firma burada yaptığı çalışmayı iptal ederek onaydan geçmeyen bölümdeki kilitli parke taşlarını geri sökmüştür. Bu alanda hızlıca telafi çalışması yapılmış ve mahalle sakinlerimiz mağdur edilmeden yerine yeniden parke taşı döşenmiştir. Söz konusu çalışma kapsamında belediyemizin herhangi bir zararı ya da maddi kaybı olmadığı gibi yüklenici firmanın da belediyemizden teslim ettiği işlerle ilgili herhangi bir alacağı söz konusu değildir. Dolayısıyla basında yer alan 'Parası ödenmediği için parke taşları geri söküldü' şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır."

Yüklenici firma yetkilisi Murat Zeyrekli de çalışma yapılan sokaklarda inceleme yaptı.

Zeyrekli, AA muhabirine firmanın yaptığı hatadan kaynaklı olarak taşları geri sökmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İlçede 30 bin metrekare alanda parke taşı çalışması yaptıklarını belirten Zeyrekli, kendilerinden kaynaklı hata nedeniyle Yeşilçatma Mahallesi'nde döşenen kilitli parke taşlarının bir kısmını geri söktüklerini aktardı.

Zeyrekli, "Osmancık Belediyesinden aldığımız 30 bin metrekare kilitli parke ihalemiz vardı. Bu işi en hızlı şekilde bitirdik, Osmancık Belediyesi paramızı ödedi. Osmancık Belediyesiyle aramızda herhangi bir alacak verecek mevzumuz yoktur. Bizim personelimizin metrajlama hatasından kaynaklı bir kısım vardı, o da bu mahalleye denk geldi. Taşlarımızı geri aldık, burayı da temiz bir şekilde Osmancık Belediyesine teslim ettik." dedi.