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        Bayat Kaymakamlığı 9 geçici personel için mülakat yaptı

        Çorum Bayat kaymakamlığınca Vefa Projesi kapsamında istihdam edilmek üzere 9 belirli süreli sözleşmeli personel alımı için mülakat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:05
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        Bayat Kaymakamlığı 9 geçici personel için mülakat yaptı
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        Çorum Bayat kaymakamlığınca Vefa Projesi kapsamında istihdam edilmek üzere 9 belirli süreli sözleşmeli personel alımı için mülakat yapıldı.

        Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yardıma muhtaç kişilere yönelik evde bakım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere geçici personel alım ilanı yapıldı.

        3 erkek, 6 kadın geçici personel alım ilanına 21 kadın, 22 erkek olmak üzere 43 aday müracaat etti.

        8 Ocak'ta göreve başlayacak 9 personel, bugün yapılan mülakatların sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından Kaymakamlık tarafından ilan edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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