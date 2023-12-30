Çorum'da 24 saatte yaşanan 10 trafik kazasında 17 kişi yaralandı
Çorum'da son 24 saat içine meydana gelen 10 farklı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Çorum'da son 24 saat içine meydana gelen 10 farklı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Gülabibey, Bağcılar, Beytepe, Mimarsinan, Ulukavak mahalleleri ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile İskilip ilçesinde 10 trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda yaralanan F.B. (20), F.K. (19), M.A. (14), E.A. (16), S.A. (27), R.B. (73), U.K. (18), F.B. (23), Z.T. (4), G.B. (33), B.K. (20), Y.K. (31), S.A. (29), Ö.A. (19), U.K. (38), İ.K. ve C.E, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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