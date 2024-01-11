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        Çorum'da zeytin üretimi "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" ile yaygınlaşacak

        Çorum'un Osmancık Kaymakamlığı tarafından ilçede zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla vatandaşlara zeytin fidanı dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:35
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        Çorum'da zeytin üretimi "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" ile yaygınlaşacak
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        Çorum'un Osmancık Kaymakamlığı tarafından ilçede zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla vatandaşlara zeytin fidanı dağıtılıyor.

        Osmancık Kaymakamlığı, ilçedeki atıl arazilerinin değerlendirilmesi ve tarımsal girdi elde edilmesi için "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi"ni hayata geçirdi.

        Çorum İl Özel İdaresince desteklenen proje kapsamında ilçeye getirilen 3 bin Gemlik cinsi zeytin fidanı dağıtılmaya başlandı.

        Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilçede zeytin üretimini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

        Tarımsal alanda ürün çeşitliliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Akpay, "Zeytinin bu bölgede çok önemli bir ürün olduğunu keşfettik. Hem Osmancık merkezde hem köylerimizde zeytin üretimini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Kızılırmak havzasındaki köylerde zeytin yetiştirildiğini belirterek, "Önemli olan ilçemizde zeytinin ne kadar çok üretildiğidir. İlçemizin diğer köylerinde de zeytini deneyelim. Fidan bulmakta, fidan dağıtmakta sıkıntı yok. Köylülerimize istedikleri kadar fidan temin edebiliriz. Yeter ki üretelim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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