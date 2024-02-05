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        Çorum'da otomobiliyle kaza yapan sürücüye vatandaşlar yardım etti

        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:00
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        Çorum'da otomobiliyle kaza yapan sürücüye vatandaşlar yardım etti
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        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Mustafa O. (61) idaresindeki 19 BA 477 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü vatandaşların yardımı ile devrilen otomobilden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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