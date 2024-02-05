Çorum'da tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi omzuna astığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi omzuna astığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre Hasan K. (20), Beyoğlan köyünde arazide gezdiği esnada omuzuna taktığı tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Yaralı halde yürüyerek köye gelen genç, ailesi tarafından özel araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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