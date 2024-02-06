Çorum'da evinin önünde rahatsızlanan kişi hastanede öldü
Çorum'un Bayat ilçesinde evinin önünde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'un Bayat ilçesinde evinin önünde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çokuröz köyünde yaşayan Yasin Göngör (40), evinin önünde aniden yere düştü.
İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, buradati müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Göngör'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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