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        Çorum'da evinin önünde rahatsızlanan kişi hastanede öldü

        Çorum'un Bayat ilçesinde evinin önünde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:25 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:31
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        Çorum'da evinin önünde rahatsızlanan kişi hastanede öldü
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        Çorum'un Bayat ilçesinde evinin önünde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Çokuröz köyünde yaşayan Yasin Göngör (40), evinin önünde aniden yere düştü.

        İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, buradati müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Göngör'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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