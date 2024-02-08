Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlatcı Çorum FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Ferhat Yazgan ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

        Oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Çorum ekibi, Ümraniyespor'u da yenerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
        MHP Sungurlu İlçe Başkanlığı, seçim sürecinde müzik kullanmayacak
        MHP Sungurlu İlçe Başkanlığı, seçim sürecinde müzik kullanmayacak
        CHP'nin Çorum Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, kamuoyuna tanıtıldı
        CHP'nin Çorum Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, kamuoyuna tanıtıldı
        3 yaşındaki çocuğun ölümünde anne ve erkek arkadaşına beraat
        3 yaşındaki çocuğun ölümünde anne ve erkek arkadaşına beraat
        Kargı'da çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı
        Kargı'da çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı
        Oğuzlar'ın ekili arazilerinde fare popülasyonu kontrol edildi
        Oğuzlar'ın ekili arazilerinde fare popülasyonu kontrol edildi