Ahlatcı Çorum FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Ferhat Yazgan ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.
Oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Çorum ekibi, Ümraniyespor'u da yenerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.
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