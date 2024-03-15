Çorum FK, Manisa FK maçına hazır

Antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı. Cangöz'ün Manisa FK maçında forma giyemeyeceği, Akınay'ın ise durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı yaptı.

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