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        Çorum FK, Manisa FK maçına hazır

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:44
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        Çorum FK, Manisa FK maçına hazır
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı yaptı.

        Antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı. Cangöz'ün Manisa FK maçında forma giyemeyeceği, Akınay'ın ise durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, maç saatini beklemeye başladı.

        Çorum Şehir Stadı'nda yarın 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

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