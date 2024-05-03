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        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi hastanede öldü

        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:23
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        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi hastanede öldü
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        Çorum'da elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Büğet köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Kasım Kabakcı (27), ağır yaralandı.

        Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kabakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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