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        Ortaköy'de geleneksel yağmur duası ve şükür etkinliği yapıldı

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde düzenlenen geleneksel yağmur duası ve şükür etkinliğinde vatandaşlara yemek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:18
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        Ortaköy'de geleneksel yağmur duası ve şükür etkinliği yapıldı
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde düzenlenen geleneksel yağmur duası ve şükür etkinliğinde vatandaşlara yemek ikram edildi.

        Geleneksel etkinlik kapsamında vatandaşlar, cuma namazı çıkışı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Burada İlçe Müftüsü Sadık Saran, çiftçilerin bol ve bereketli kazanç elde etmesi için dua etti.

        Etkinlik kapsamında vatandaşların ve esnafın katkısıyla hazırlanan binlerce kişilik yemek, dev kazanlardan vatandaşlara ikram edildi.

        Etkinliğe Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, Belediye Başkanı Taner İspir, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Emniyet Amiri Fatih Kılıç da katıldı.

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