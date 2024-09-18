Sungurlu Belediyesi 2. beton santralini kurdu
Çorum'un Sungurlu Belediyesince 2. beton santralinin kurulduğu bildirildi.
Çorum'un Sungurlu Belediyesince 2. beton santralinin kurulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımların artmasına bağlı konut ihtiyacının yükselebileceğine dikkat çekildi.
Bu nedenle oluşacak talebin hızlı şekilde karşılanabilmesi için 2. beton santralinin kurulduğu belirtilen açıklamada, tesiste deneme üretiminin başarıyla gerçekleştiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mezbahane bölgesindeki santralin inşasının 4 ayda tamamlandığını bildirdi.
Dere, "Yeni yatırımlarla günlük 1000 metreküp beton satışı yapmayı hedeflediğimiz beton santralimizi kısa bir süre içerisinde ilçemize kazandırdık. Sürdürülebilir sanayi projemizde artan talebin karşılanması, sanayicilerimizin ve inşaat yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla, Avrupa standartlarına uygun, saatte 100 metreküp beton üretecek santralimizin kurulumunu tamamladık. Daha güzel bir gelecek için sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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