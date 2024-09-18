Sungurlu Belediyesi 2. beton santralini kurdu

Dere, "Yeni yatırımlarla günlük 1000 metreküp beton satışı yapmayı hedeflediğimiz beton santralimizi kısa bir süre içerisinde ilçemize kazandırdık. Sürdürülebilir sanayi projemizde artan talebin karşılanması, sanayicilerimizin ve inşaat yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla, Avrupa standartlarına uygun, saatte 100 metreküp beton üretecek santralimizin kurulumunu tamamladık. Daha güzel bir gelecek için sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle oluşacak talebin hızlı şekilde karşılanabilmesi için 2. beton santralinin kurulduğu belirtilen açıklamada, tesiste deneme üretiminin başarıyla gerçekleştiği aktarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımların artmasına bağlı konut ihtiyacının yükselebileceğine dikkat çekildi.

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