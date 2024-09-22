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        Çorum'da çekiciye çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çekiciye çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:25
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        Çorum'da çekiciye çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çekiciye çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        İhsan D. yönetimindeki 19 HS 255 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 20. kilometresinde, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 05 FD 255 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yasemin D, Aymira D. ve Aybike D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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