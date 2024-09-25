Mecitözü'nde "Salep Yetiştiriciliği Eğitimi" yapıldı

Mecitözü Kaymakamlığınca Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Samsun'da üretim yapan Hasbi Kayacı ve Murat Kayacı, katılımcılara toprak hazırlama, yumru dikimi, bakım ve gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yetiştirme teknikleri, yasal mevzuat, hasat ve depolama ile pazarlama konularında bilgi verdi.

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