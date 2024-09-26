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        Çorumlu marangoz, ailesinin asırlık mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinin asırlık mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:13
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        Çorumlu marangoz, ailesinin asırlık mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor
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        KEMAL CEYLAN - Çorum'da 65 yaşındaki marangoz Oktay Özkahya, ailesinin asırlık mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor.

        İlkokul yıllarında babasının atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan Özkahya, el aletleriyle 55 yıldır tahtaları ahşap ürünlere dönüştürüyor.

        Oktay Özkahya AA muhabirine, babasının da ustası olan dedesinden kalma mesleği sürdürmenin gururunu yaşadığını, dedesinin 1920'li yıllarda marangozluk mesleğine başladığını, askerlik sürecinde de marangoz olarak görev yaptığını söyledi.

        Dedesinin mesleğinin uzun süre babası tarafından da sürdürüldüğünü belirten Özkahya, kendisinin üçüncü kuşak olarak yarım asırdan fazla süredir mesleğini icra ettiğini anlattı.

        Özkahya, uzun süre evlerden kameriyelere, mobilyalardan bina yapı malzemelerine kadar ahşapla yapılabilen her ürünü yaptığını dile getirerek, yaşının ilerlemesinden dolayı artık daha küçük ölçekli, özel sipariş hediyelik eşya işine yöneldiğini söyledi.

        - "Gücüm yettiği sürece mesleğimi devam ettireceğim"

        Sektörde makineleşmenin arttığını, eski usul marangozlukta kentteki son birkaç ustadan biri olduğunu belirten Özkahya, "Ailemizde üçüncü nesil olarak marangozluğa devam ediyorum. Bu meslekte 55 yıldır üretim yapıyorum. Çok zevkli bir meslek. Sevdiğim bir iş, sevmesem bu kadar yapamazdım. Bu nedenle mesleğimi sürdürüyorum. Gücüm yettiği sürece mesleğimi devam ettireceğim." dedi.

        Oktay Özkahya, ahşaba şekil vermenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "İnsanların yaptığımız el emeği işleri beğenmesi de beni çok mutlu ediyor. Güzel bir iş yaptığımızı düşündüğümüzde, bunun da diğer insanlar tarafından beğenilmesi çok güzel bir şey." diye konuştu.

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