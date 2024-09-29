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        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:17
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        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        O.G. idaresindeki 19 ADV 241 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi Taş Ocağı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile yanındaki A.İ, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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