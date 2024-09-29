Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
O.G. idaresindeki 19 ADV 241 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi Taş Ocağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile yanındaki A.İ, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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