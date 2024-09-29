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        Çorum'da Enduro Motosiklet Yarışları yapıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:31 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:42
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        Çorum'da Enduro Motosiklet Yarışları yapıldı
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        Çorum’un Osmancık ilçesinde Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

        Osmancık Belediyesi ve Osmancık Enduro Kulübünce düzenlenen etkinlikte 60 sporcu mücadele etti.

        Osmancık Belediyesi tarafından festival alanı içerisinde oluşturulan motosiklet parkurunda yapılan yarışlarda katılımcılar taş, kütük, lastik ve rampa engellerini aşmaya çalıştı.

        Yarışlar sonucunda veteran, hobi, usta ve prestij kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ödül töreninde yaptığı konuşmada, motosiklet tutkunlarının isteği üzerine ilçeye enduro yarış parkuru inşa ettiklerini söyledi.

        Motosiklet etkinliklerinin devam edeceğini belirten Gelgör, "Osmancık her şeyin en güzeline layık. Yaptığımız her etkinlik en iyisi, en güzeli olmalı. Bugün burada bölgenin en güzel enduro yarışlarını yaptık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda bu etkinliğin ulusal çapta hatta uluslararası önem kazanmasını diliyorum." dedi.

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        Galeri

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