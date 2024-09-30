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        Çorum'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde fındık kabuğu yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 23:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 00:00
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        Çorum'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde fındık kabuğu yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kürşat S. (24) idaresindeki 55 EY 120 plakalı fındık kabuğu yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile tırda bulunan Suat Hayri K. (60) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kalan Çorum-Yozgat kara yolu, tırın kenara çekilmesinin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Tırın yükünün sabah saatlerinde boşaltılacağı ve ardından çekiciye alınacağı için yolda ulaşımın öğle saatlerine kadar kontrollü verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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