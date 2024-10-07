Çorum'da yamaç paraşütü eğitimi başladı

Çorum'un Dodurga ilçesinde turistik faaliyetlerin artırılması amacıyla yapılan yamaç paraşütü eğitimlerine başlandı.

Çorum Valiliği ve Dodurga Belediyesi, ilçenin tanıtılması, turistik faaliyetlerinin artırılması ve ilçe ekonomisinin canlandırılması amacı için bir dizi programı hayata geçirdi.

Programlar kapsamında, yamaç paraşütü sporcuları ve tutkunlarının davet edildiği Dodurga'da ayrıca yamaç paraşütü eğitimi de düzenlendi.

Eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçeyi tanıtmayı, ekonomiye katkı sağlamayı ve yamaç paraşütü sporu için uzmanlarca belirlenen alanlara yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.