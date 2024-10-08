Çorum'da park halindeki araç kundaklandı

Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 21. Sokak'ta park halinde olan Dursun D'ye ait 19 TK 741 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde camı taşla kırılarak kundaklandı.

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