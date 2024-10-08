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        Çorum'da anne ve babasını bıçakla yaralayan çocuk gözaltına alındı

        Çorum'da anne ve babasını bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 07:31 Güncelleme: 08.10.2024 - 07:31
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        Çorum'da anne ve babasını bıçakla yaralayan çocuk gözaltına alındı
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        Çorum'da anne ve babasını bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, B.U, Kale Mahallesi Ata 3. Sokak'ta bulunan ikametlerinde anne ve babası ile tartışma yaşadı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.U, bıçakla annesi Ş.U. (32) ile babası H.U'yu (43) yaraladı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan anne ve baba, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan çocuk ise işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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