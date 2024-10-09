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        Çorum'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:46
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        Çorum'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde 12 uyuşturucu hap ile amaç dışı bıçak ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan Hakan Ö, Ramazan Ş. ve Bekir Ö. gözaltına alındı.

        Yapılan sorgulamada, Bekir Ö'nün hakkında "şantaj" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hakan Ö. ve Ramazan Ş. emniyete götürüldü, Bekir Ö. ise işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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