Çorum'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı

Hakan Ö. ve Ramazan Ş. emniyete götürüldü, Bekir Ö. ise işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde 12 uyuşturucu hap ile amaç dışı bıçak ele geçirildi.

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