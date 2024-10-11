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        Çorum'da yanan kamyon itfaiye tarafından söndürüldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde alev alan hafriyat kamyonu, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:06
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        Çorum'da yanan kamyon itfaiye tarafından söndürüldü
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        Çorum'un İskilip ilçesinde alev alan hafriyat kamyonu, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        M.G. idaresindeki 06 JPT 91 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Karaburun köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyondaki yangın, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonucu kamyonda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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