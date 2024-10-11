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        Çorum'da özel eğitim okuluna veliler için bekleme salonu yapıldı

        Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun veli bekleme salonunun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:44
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        Çorum'da özel eğitim okuluna veliler için bekleme salonu yapıldı
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        Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun veli bekleme salonunun açılışı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda veliler için oluşturulan bekleme salonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendiği belirtildi.

        Okulda ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerle ağır ve orta düzeyde otizm yetersizliği bulunan öğrencilere eğitim verildiği aktarılan açıklamada, "Okulumuz aynı bina içerisinde 1. ve 2. kademe olarak 22 derslikte eğitim vermektedir. 1. kademede 72 öğrenciye 29 öğretmen, 2. kademede 49 öğrenciye 24 öğretmen eğitim vermektedir. Veli bekleme salonu, özel gereksinimli öğrenci velilerinin çocuklarını beklerken dinleneceği, çay içebileceği, kitap okuyabileceği, diğer velilerle sohbet edebileceği, öğretmenlerle görüşebileceği, kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştireceği bir ortam oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Bekleme salonunun Çorum MÜSİAD üyelerinin desteğiyle yapıldığı bildirilen açıklamada, salonun açılışına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum MÜSİAD Başkanı Hüseyin Öztürk ile Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinin katıldığı kaydedildi.

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