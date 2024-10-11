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        İskilip'te proje destekçilerine plaket verildi

        Çorum'un İskilip ilçesinde Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Projesi sertifika töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:20
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        İskilip'te proje destekçilerine plaket verildi
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        Çorum’un İskilip ilçesinde Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Projesi sertifika töreni düzenlendi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü yetkililerine sertifikalarını verdi.

        Polat, sertifika almaya hak kazanan kurumlara projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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