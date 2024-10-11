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        Çorum'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:59
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        Çorum'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Sultan Y. idaresindeki 34 HP 1999 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 10 APA 934 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Sultan Y, Umut Y. ve Asya C. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Asya C, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Asya C'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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