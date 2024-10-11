Çorum'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Sultan Y. idaresindeki 34 HP 1999 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 10 APA 934 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Sultan Y, Umut Y. ve Asya C. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Asya C, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Asya C'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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