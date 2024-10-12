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        Çorum'dan kısa kısa

        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 03:13 Güncelleme: 12.10.2024 - 03:20
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        Çorum’da devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Altınbaş köyünde ikamet eden Hüseyin Ç, devrilen traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        - Çorum’da samanlık yangını

        Çorum’da samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Çeşmeören köyünde Faruk T'ye ait ikametin samanlığında yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı ile köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın hayvanların bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.

        Meydana gelen olayda yaklaşık 5 bin balya saman yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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