Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Pelitçik köyünde mantar toplamak için köyün üst tarafındaki ormanlık alana giden M.K, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

        Saldırı sonucu M.K'nin bacağında derin yaralar oluştu.

        Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K'ye ilk müdahale burada yapıldı.

        Yaralarına dikiş atılan M.K'nin genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        Kedi besleme tartışmasında emekli öğretmen dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu
        Kadın kılığında pazara gelip, pazarcıyı tabancayla vurdu
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da cerrahi maske takıp etek giyen kişinin silahla ateş ettiği pazarcı...
        Çorum'da cerrahi maske takıp etek giyen kişinin silahla ateş ettiği pazarcı...
        Çorum'da tekel bayisi kurşunlandı
        Çorum'da tekel bayisi kurşunlandı
        Çorum'da ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırdığı kişi ağır yaralandı
        Çorum'da ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırdığı kişi ağır yaralandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı