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        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:56 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:02
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mesut A. (38) idaresindeki 19 AZ 024 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Değirmendere kavşağında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine, kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Dursun A. (73), Fatma Y. (58) ve Kezban Y. (41) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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