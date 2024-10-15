Çorum'da boşandığı eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

Çorum'da boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Arif Ergin (49), çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Arif Ergin, duruşmada yaptığı savunmasında, eski eşinin çeşitli sağlık sorunlarını ileri sürerek boşanmak istediğini ancak evlilik sürecinde de başka biriyle ilişkisinin olduğunu öğrendiğini, olay günü de yanında başka bir erkekle gördüğü için öldürdüğünü iddia etti.

Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Ergin, "Yalan hastalıklarla, söylentilerle bu duruma geldim. Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğunu çocuklarım da biliyor. Çocuklarımı bu duruma düşürdüğüm için çok üzgünüm. Olaydan ötürü pişmanım." dedi.