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        Çorum'da fare zehri içen kişi hastanede tedavi altına alındı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde yanlışlıkla fare zehri içen kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:04
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        Çorum'da fare zehri içen kişi hastanede tedavi altına alındı
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        Çorum’un Osmancık ilçesinde yanlışlıkla fare zehri içen kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Yaylabaşı köyünde ikamet eden Serdar A. (24), yanlışlıkla fare zehri içtiğini fark edince Osmancık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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