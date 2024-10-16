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        Sungurlu'da ana caddelerde asfalt çalışması başladı

        Sungurlu ilçesinde geçmiş yıllarda altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve üzeri beton dolgu ile kapatılan ana caddelerde asfalt çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:15
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        Sungurlu'da ana caddelerde asfalt çalışması başladı
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        Sungurlu ilçesinde geçmiş yıllarda altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve üzeri beton dolgu ile kapatılan ana caddelerde asfalt çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerdeki beton dolguları sökmeye başladı.

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, çalışma yapılan bölgeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Dere, kazıma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine başlanacağını bildirdi.

        Çalışmaların 20 günde tamamlanmasını planladıklarını aktaran Dere, "Çalışmalar tamamlandığında Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Lise Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile TOKİ'ye kadar olan kısım çizgileriyle birlikte yapılarak halkımızın kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

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