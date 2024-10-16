Sungurlu'da ana caddelerde asfalt çalışması başladı

Çalışmaların 20 günde tamamlanmasını planladıklarını aktaran Dere, "Çalışmalar tamamlandığında Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Lise Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile TOKİ'ye kadar olan kısım çizgileriyle birlikte yapılarak halkımızın kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, çalışma yapılan bölgeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerdeki beton dolguları sökmeye başladı.

Sungurlu ilçesinde geçmiş yıllarda altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve üzeri beton dolgu ile kapatılan ana caddelerde asfalt çalışması başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.