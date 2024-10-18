GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

Çorum merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla gerçekleştirdikleri 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.