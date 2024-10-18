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        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

        Çorum merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla gerçekleştirdikleri 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:31
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        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı
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        Çorum merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla gerçekleştirdikleri 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

        Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.

        37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen zanlılardan 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilere yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde ekiplerin, sabah saatlerinde evlere girerek şüphelileri gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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