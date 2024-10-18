Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME -2- 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

        Çorum merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla gerçekleştirdikleri 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME -2- 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla gerçekleştirdikleri 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

        Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.

        37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen şüphelilerden 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        İşlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Şüphelilere yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde ekiplerin, sabah saatlerinde evlere girerek şüphelileri gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum'da mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaralayan zanlı tut...
        Çorum'da mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaralayan zanlı tut...
        Orta Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı
        Orta Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı
        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık y...
        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık y...
        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
        37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi y...
        37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi y...
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2...
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2...