GÜNCELLEME -2- 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen şüphelilerden 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.

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