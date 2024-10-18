Ortaköy Kaymakamı Sağır, muhtarları kabul etti

Ziyarette mahalle ve köylerin sorunları ve talepleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sağır'ın, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul ettiği bildirildi.

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