Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ortaköy Kaymakamı Sağır, muhtarları kabul etti

        Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, muhtarları kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaköy Kaymakamı Sağır, muhtarları kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, muhtarları kabul etti.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sağır'ın, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul ettiği bildirildi.

        Ziyarette mahalle ve köylerin sorunları ve talepleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

        Ziyaretin ardından Sağır, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ziyarete Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME -2- 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık...
        GÜNCELLEME -2- 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık...
        Çorum'da mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaralayan zanlı tut...
        Çorum'da mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaralayan zanlı tut...
        Orta Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı
        Orta Karadeniz'in iç kesimleri için "zirai don" uyarısı
        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık y...
        GÜNCELLEME - 37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık y...
        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
        Çorum'da 'kapora' dolandırıcılığı; 3 gözaltı
        37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi y...
        37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi y...